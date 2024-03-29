Правительство США выделило деньги на ремонт упавшего моста в Мэриленде: сколько потратят
Правительство США выделило штату Мэриленд 60 млн долларов на федеральную чрезвычайную помощь в ответ на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Губернатор Мэриленда Уэс Мур ранее запросил 60 млн долларов, и Федеральное управление шоссейных дорог Министерства транспорта США одобрило запрос в течение нескольких часов.
Такое финансирование обычно занимает несколько дней, но президент Джо Байден заявил журналистам во вторник, что он поручил федеральному правительству "перевернуть небо и землю", чтобы как можно быстрее восстановить мост.
"Эти средства служат первоначальным взносом на ключевые расходы, а дополнительное финансирование программы чрезвычайной помощи будет предоставляться по мере продолжения работ", - говорится в заявлении Министерства транспорта.
Первоначальная оценка затрат на реконструкцию, которая, скорее всего, будет оплачена федеральным правительством, составляет 600 млн долларов. Отмечается, что стоимость ремонта может вырасти как минимум до 2 млрд долларов.
Падение моста в США
Во вторник, 26 марта, в американском порту Балтимор после удара контейнеровоза обрушился мост им. Френсиса Скотта Ки протяженностью 2,57 км. В результате автомобили и около 20 человек упали в реку Потапско. Губернатор Мэриленда объявил чрезвычайное положение.
Президент США Джо Байден заявил, что нет никаких признаков того, что обрушение моста в Балтиморе было результатом умышленных действий.
Позже стало известно, что водолазы обнаружили тела двух из шести рабочих, пропавших без вести после разрушения моста в порту Балтимора, США. По словам представителя полиции штата Мэриленд, грузовик с телами двух мужчин был найден на глубине примерно 8 метров в районе середины разрушенного моста.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.