Уряд спрямував кошти ЄС на безкоштовне харчування дітей у школах

"Це дозволить надати безкоштовне гаряче харчування для дітей початкових класів у закладах середньої освіти з урахуванням їхніх потреб", - розповів Шмигаль.

За його словами, ініціатива реалізується в межах програми "Зимової підтримки" українців за рахунок коштів державного бюджету.

"Наступного року ми плануємо розширити її на всіх школярів", - додав він.

Зимова підтримка

Нагадаємо, програм "Зимова підтримка" була ініційована президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає виплату по 1 тисячі гривень усім українцям. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Гроші можуть бути використані 31 грудня 2025 року. Тисячу гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти кешбеку. Уряд визначив перелік товарів та послуг, на які можна витратити ці кошти.

Крім того, у межах "Зимової підтримки" уряд спрямував кошти на виплати дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей.

Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.