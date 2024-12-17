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Уряд спрямував кошти ЄС на безкоштовне харчування дітей у школах

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України спрямував 2,6 млрд гривень, наданих Європейською комісією, на забезпечення харчування дітей у школах. Поки воно буде безкоштовним для учнів молодших класів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Це дозволить надати безкоштовне гаряче харчування для дітей початкових класів у закладах середньої освіти з урахуванням їхніх потреб", - розповів Шмигаль.

За його словами, ініціатива реалізується в межах програми "Зимової підтримки" українців за рахунок коштів державного бюджету.

"Наступного року ми плануємо розширити її на всіх школярів", - додав він.

Зимова підтримка

Нагадаємо, програм "Зимова підтримка" була ініційована президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає виплату по 1 тисячі гривень усім українцям.  Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Гроші можуть бути використані 31 грудня 2025 року. Тисячу гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти кешбеку. Уряд визначив перелік товарів та послуг, на які можна витратити ці кошти.

Крім того, у межах "Зимової підтримки" уряд спрямував кошти на виплати дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей.

Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.

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