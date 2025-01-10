Кабмин направит дополнительно 2,1 млрд гривен на меню в больницах для защитников и защитниц, - Дубиль

Дневная стоимость меню для раненого воина не может составлять 39,70 грн. По стандартам НАТО сумма на питание военных на лечении должна составлять не менее 200 грн.

"Больше года наша команда во главе с Юлией Тимошенко, которая возглавила Временную следственную комиссию по лечению и реабилитации военных, работала над увеличением финансирования. Мы добились достойных условий для питания наших бойцов и с этого года изменения станут ощутимыми. В частности, правительство направит дополнительно 2,1 млрд гривен на меню в больницах для защитников и защитниц", - сказал он.

По словам Дубиля, он совместно с Тимошенко и командой постоянно на связи с медицинскими учреждениями по всей стране.

"Гуманитарная миссия по больницам и госпиталям продолжается с первого месяца полномасштабного вражеского вторжения. Мы посещаем как гражданские, так и военные госпитали Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской и других областей. И знаем насколько сложно нашим самоотверженным и жертвенным медикам, видим сколько сил уходит на восстановление здоровья наших героев и героинь. И питание в этой ситуации - одна из основ восстановления организма. Увеличение правительством финансирования на питание - наша промежуточная победа на пути к победе Украины", - добавил он.