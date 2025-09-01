ua en ru
Уряд спрощує надання статусу дітям, які постраждали від війни: що зміниться

Понеділок 01 вересня 2025 16:38
Уряд спрощує надання статусу дітям, які постраждали від війни: що зміниться Що зміниться в оформленні статусу дитини, постраждалої від війни (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Кабмін пропонує оновити порядок надання статусу дітям, які постраждали внаслідок війни, внісши зміни до постанови №268.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Що змінюється

Тепер перелік підстав для отримання статусу значно ширший. До нього входять:

  • поранення, контузія або каліцтво;
  • фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;
  • викрадення, незаконне утримання або перебування в полоні;
  • депортація чи примусове переміщення;
  • залучення до військових формувань;
  • загибель або зникнення безвісти одного чи обох батьків;
  • позбавлення батьківського піклування через війну.

Раніше рішення про надання статусу приймали лише органи опіки за місцем проживання дитини. Тепер це можна зробити також за місцем звернення чи виявлення дитини - включно з місцевими органами влади та самоврядування.

Документальне підтвердження

Перелік документів для підтвердження права на статус суттєво розширено: медичні довідки, висновки експертиз, витяги з ЄРДР, судові рішення, документи про смерть чи зникнення батьків, підтвердження факту опіки, довідки соціальних служб та інші.

Подати заяву можна через систему "Діти", а органи опіки автоматично отримуватимуть необхідні дані з державних реєстрів.

Обласні адміністрації та Київська міська адміністрація щоквартально звітуватимуть про кількість дітей зі статусом.

Читайте також про те, що з липня в Україні змінили правила оформлення соцдопомоги.

Раніше ми писали про те, що влітку в Україні стартував новий вид допомоги - базова соціальна допомога, яка об'єднає кілька видів виплат для малозабезпечених родин.

