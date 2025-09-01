Уряд спрощує надання статусу дітям, які постраждали від війни: що зміниться
Кабмін пропонує оновити порядок надання статусу дітям, які постраждали внаслідок війни, внісши зміни до постанови №268.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.
Що змінюється
Тепер перелік підстав для отримання статусу значно ширший. До нього входять:
- поранення, контузія або каліцтво;
- фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;
- викрадення, незаконне утримання або перебування в полоні;
- депортація чи примусове переміщення;
- залучення до військових формувань;
- загибель або зникнення безвісти одного чи обох батьків;
- позбавлення батьківського піклування через війну.
Раніше рішення про надання статусу приймали лише органи опіки за місцем проживання дитини. Тепер це можна зробити також за місцем звернення чи виявлення дитини - включно з місцевими органами влади та самоврядування.
Документальне підтвердження
Перелік документів для підтвердження права на статус суттєво розширено: медичні довідки, висновки експертиз, витяги з ЄРДР, судові рішення, документи про смерть чи зникнення батьків, підтвердження факту опіки, довідки соціальних служб та інші.
Подати заяву можна через систему "Діти", а органи опіки автоматично отримуватимуть необхідні дані з державних реєстрів.
Обласні адміністрації та Київська міська адміністрація щоквартально звітуватимуть про кількість дітей зі статусом.
