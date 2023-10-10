Уряд спрощує імпорт сировини для виробництва дронів

Він зазначив, що Україна робить ставку на розвиток українського військово-промислового комплексу. Зокрема, на нові конструкторські розробки, технологічність, трансферт технологій, налагодження спільних виробництв із нашими союзниками та партнерами.

Саме для цього Кабмін максимально спростив ввезення дронів. Так, уряд розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю.

"Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів. Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що цього року виробництво дронів вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше.

Виробництво безпілотників в Україні

Зазначимо, що під час повномасштабної війни в Україні активно розвивається виробництво вітчизняних безпілотників. Дрони допомагають нашим захисникам у боротьбі проти російських загарбників.

Нагадаємо, уряд виділив 40 млрд гривень для інвестицій в українських виробників дронів у 2023 році.

Більше про те, які українські безпілотники задіяні на полі бою, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.