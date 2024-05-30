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Уряд Словенії підтримав визнання Палестини як держави

Фото: уряд Словенії підтримав визнання Палестини як держави (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Словенії підтримав пропозицію щодо визнання Палестини як держави. Звернувся до парламенту з проханням зробити аналогічний крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Весь світ повинен діяти в напрямку миру. Шлях до досягнення миру - рішення про створення двох держав. Це рішення не спрямоване проти когось, навіть проти Ізраїлю, але воно є посланням миру", - заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб. 

Зазначається, що рішення словенського уряду було прийнято через два дні після того, як Іспанія, Норвегія й Ірландія визнали палестинську державу. Відповідно до цього Словенія може стати 10-м членом Європейського союзу, який офіційно визнає Палестину як державу. 

Визнання Палестини як держави

Палестина є регіоном на Близькому сході. Її територія розділена на Західний берег та Сектор Газа. 28 травня, як й згадувалось вище, Іспанія, Норвегія, а також Ірландія прийняли рішення щодо офіційного визнання палестинської держави.

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