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Правительство Словении поддержало признание Палестины как государства

Четверг 30 мая 2024 17:55
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Правительство Словении поддержало признание Палестины как государства Фото: правительство Словении поддержало признание Палестины как государства (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Словении поддержало предложение о признании Палестины как государства. Обратилось к парламенту с просьбой сделать аналогичный шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Весь мир должен действовать в направлении мира. Путь к достижению мира - решение о создании двух государств. Это решение не направлено против кого-то, даже против Израиля, но оно является посланием мира", - заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Отмечается, что решение словенского правительства было принято через два дня после того, как Испания, Норвегия и Ирландия признали палестинское государство. В соответствии с этим Словения может стать 10-м членом Европейского союза, который официально признает Палестину как государство.

Признание Палестины как государства

Палестина является регионом на Ближнем Востоке. Ее территория разделена на Западный берег и Сектор Газа. 28 мая, как и упоминалось выше, Испания, Норвегия, а также Ирландия приняли решение касаемо официального признания палестинского государства.

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