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Уряд скасував відстрочення митних платежів для ліків та продуктів, введене на початку війни

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 14:49
Уряд скасував відстрочення митних платежів для ліків та продуктів, введене на початку війни Фото: уряд скасував відстрочення митних платежів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України скасував відстрочення сплати митних платежів для ліків, медичних виробів, продуктів, та товарів критичного імпорту. Рішення про відстрочення було ухвалено в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 24 лютого 2023 р. № 166.

Згідно з документом, скасовується відстрочення сплати митних платежів для імпорту таких товарів:

  • Лікарські засоби,
  • Медичні вироби,
  • Продукти харчування (м’ясо, риба, молоко та молочні продукти, яйця, овочі, кава, чай, цукор, жири та олії, кондитерські вироби тощо),
  • Товари критичного імпорту.

Водночас для товарів військового призначення скасування відстрочення сплати митних платежів відбудеться тільки з 1 червня 2023 року.

Нагадаємо, українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету.

Зобов'язання включають скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку в розмірі 2%, і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків з 1 липня 2023 року.

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Кабінет Міністрів України
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