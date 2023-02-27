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Кабмин отменил отсрочку таможенных платежей для лекарств и продуктов, введенную в начале войны

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 14:49
Кабмин отменил отсрочку таможенных платежей для лекарств и продуктов, введенную в начале войны Фото: правительство отменило отсрочку таможенных платежей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины отменил отсрочку уплаты таможенных платежей для лекарств, медицинских изделий, продуктов и товаров критического импорта. Решение об отсрочке было принято в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 февраля 2023 г. № 166.

Согласно документу, отменяется отсрочка уплаты таможенных платежей для импорта следующих товаров:

  • Лекарственные препараты,
  • Медицинские изделия,
  • Продукты питания (мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, овощи, кофе, чай, сахар, жиры и масла, кондитерские изделия и т.п.),
  • Товары критического импорта.

В то же время, для товаров военного назначения отмена отсрочки уплаты таможенных платежей произойдет только с 1 июня 2023 года.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет.

Обязательства включают отмену специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков с 1 июля 2023 года.

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Кабинет Министров Украины
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