Кабмин отменил отсрочку таможенных платежей для лекарств и продуктов, введенную в начале войны
Кабинет министров Украины отменил отсрочку уплаты таможенных платежей для лекарств, медицинских изделий, продуктов и товаров критического импорта. Решение об отсрочке было принято в марте 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 февраля 2023 г. № 166.
Согласно документу, отменяется отсрочка уплаты таможенных платежей для импорта следующих товаров:
- Лекарственные препараты,
- Медицинские изделия,
- Продукты питания (мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, овощи, кофе, чай, сахар, жиры и масла, кондитерские изделия и т.п.),
- Товары критического импорта.
В то же время, для товаров военного назначения отмена отсрочки уплаты таможенных платежей произойдет только с 1 июня 2023 года.
Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет.
Обязательства включают отмену специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков с 1 июля 2023 года.