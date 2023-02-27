Кабмин отменил отсрочку таможенных платежей для лекарств и продуктов, введенную в начале войны

Кабинет министров Украины отменил отсрочку уплаты таможенных платежей для лекарств, медицинских изделий, продуктов и товаров критического импорта. Решение об отсрочке было принято в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 февраля 2023 г. № 166.

Согласно документу, отменяется отсрочка уплаты таможенных платежей для импорта следующих товаров: Лекарственные препараты,

Медицинские изделия,

Продукты питания (мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, овощи, кофе, чай, сахар, жиры и масла, кондитерские изделия и т.п.),

Товары критического импорта. В то же время, для товаров военного назначения отмена отсрочки уплаты таможенных платежей произойдет только с 1 июня 2023 года.