Уряд скасував норму про оформлення переселенцям карток, які є пенсійними посвідченнями

Кабінет міністрів на період воєнного часу скасував норму про оформлення пенсіонерам - внутрішньо переміщеним особам платіжних карток, що водночас є пенсійними посвідченнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його інформацією, на період воєнного стану зупинена норма постанови КМУ від 05.11.2014 №637 щодо ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами. За цією нормою для виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, що водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Уряд доручив Пенсійному фонду України забезпечити оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію (за їх зверненням).