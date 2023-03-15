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Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків

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Україна, Середа 15 березня 2023 15:48
Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків Фото: українці отримують пенсії у ПриватБанку та Ощадбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 березня 2023 року становила 8,349 млн осіб. Інші 2,355 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, частка Приватбанку становить 54,2%. У цьому держбанку одержують гроші 4,527 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (35,8%, пенсії одержують 2,989 млн осіб).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії одержують 330,5 тисяч осіб (4,0%). В інших банках отримують виплати 502,9 тисячі осіб (6,0%).

Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-лютий 2021 року становила 81,9 млрд гривень, що на 22,1% більше, ніж у 2021 році (67,1 млрд гривень).

Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні працюють 65 банків. З початку року збанкрутували два дрібні банки - "Форвард" та "Айбокс".

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