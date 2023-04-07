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Переселенцам упростили получение пенсии: специальная карта больше не нужна

Фото: правительство приняло решение относительно пенсионеров-ВПО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров на период военного времени отменил норму об оформлении пенсионерам - внутренне перемещенным лицам платежных карт, одновременно пенсионных удостоверений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его информации, на период военного положения остановлена норма постановления КМУ от 05.11.2014 №637 по идентификации получателей пенсий, являющихся внутренне перемещенными лицами.

По этой норме для выплаты пенсий таким лицам проводится эмиссия платежных карт, одновременно пенсионными удостоверениями, с указанием на них графической и электронной информации о владельце и его электронной цифровой подписи.

Правительство поручило Пенсионному фонду Украины обеспечить оформление пенсионных удостоверений внутренне перемещенным лицам, которым назначена пенсия (по их обращению).

Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 марта 2023 составила 8,349 млн человек. Остальные 2,355 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

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