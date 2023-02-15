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Уряд Швейцарії відмовляється конфіскувати заморожені активи Росії

Фото: уряд Швейцарії відмовляється конфіскувати активи Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Швейцарії відмовляється конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Влада пояснює, що це йде в розріз конституції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Робоча група, створена Міністерством юстиції Швейцарії, зробила висновки, що конфіскація активів Росії "підриває конституцію країни та існуючий правопорядок". Водночас уряд Швейцарії зазначає, що підтримка України триватиме незалежно від дискусій щодо заморожених активів.

Варто зазначити, що Швейцарія дотримується протягом десятиліть політики нейтралітету. Берн не надсилає зброю іншим країнам чи організаціям.

Проте нещодавно ЗМІ повідомили, що Швейцарія може порушити нейтралітет та зняти заборону на експорт швейцарської зброї до України.

Пізніше з'явилася інформація, що Швейцарія все ж заборонила Іспанії передати дві зенітки Україні.

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