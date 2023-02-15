RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные активы России

Фото: правительство Швейцарии отказывается конфисковать активы России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные российские активы в интересах Украины. Власти объясняют, что это идет в разрез конституции страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Рабочая группа, созданная Министерством юстиции Швейцарии, пришла к выводу, что конфискация активов России "подрывает конституцию страны и существующий правопорядок". В то же время правительство Швейцарии отмечает, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от дискуссий по замороженным активам.

Стоит отметить, что Швейцария придерживается на протяжении десятилетий политики нейтралитета. Берн не посылает оружие другим странам или организациям.

Однако недавно СМИ сообщили, что Швейцария может нарушить нейтралитет и снять запрет на экспорт швейцарского оружия в Украину.

Позже появилась информация о том, что Швейцария все же запретила Испании передать две зенитки Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияРоссийская Федерация