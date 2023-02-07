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Швейцарія близька до зняття заборони на постачання озброєнь Україні, - Reuters

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Вівторок 07 лютого 2023 04:12
Швейцарія близька до зняття заборони на постачання озброєнь Україні, - Reuters Фото: Швейцарія може зняти заборону на постачання озброєнь Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швейцарія близька до рішення про відміну заборони на передачу Україні озброєнь швейцарського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від заборони на постачання зброї Києву, хоча в парламенті поки що немає консенсусу щодо цього. Нещодавно до парламенту було представлено законопроект, який дозволить уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн із такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", - сказав Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії FDP, який є автором закону про зняття заборони на реекспорт зброї в Україну.

За його словами, у влади Швейцарії не повинно бути права вето, щоб заважати іншим допомагати Україні. Інакше продовження такої заборони вказуватиме на підтримку Росії.

За даними нещодавнього соціологічного дослідження, 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

"Якби ми задали це питання до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би меншим за 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою", - зазначив керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.

Раніше повідомлялося, що швейцарська партія FDP запропонувала уряду допомогти Україні із танками Leopard 2.

Також нагадаємо, що нещодавно Швейцарія надала дозвіл на відправку в Україну зброї та обладнання для розмінування.

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