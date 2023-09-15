"Сьогодні Уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією", - пише Шмигаль.

Фото: Уряд схвалив закон про посилення самостійності САП: що він передбачає (t.me/Denys_Smyhal)

За словами прем'єр-міністра, закон передбачає:

отримання САП статусу юридичної особи публічного права;

окреслення повноважень керівника САП із статусом заступника генерального прокурора;

визначення штату, структури й організації в установі керівником САП;

створення механізму підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів;

врегулювання процедури конкурсного відбору прокурорів.



"Таким чином САП працюватиме ефективніше, а Україна досягне більшого прогресу в подоланні корупції. Незабаром законопроєкт буде зареєстрований в Парламенті", - додав Шмигаль.

Що таке САП?

Спеціалізована антикорупційна прокуратура - є самостійним й незалежним підрозділом Офісу генерального прокурора. Її мета полягає в забезпеченні прозорих досудових розслідувань, які проводить Національне бюро України.