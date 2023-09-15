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Уряд схвалив закон про посилення самостійності САП: що він передбачає

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд ухвалив законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що допоможе досягти більшого прогресу в подоланні корупції.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Сьогодні Уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією", - пише Шмигаль. 

Фото: Уряд схвалив закон про посилення самостійності САП: що він передбачає (t.me/Denys_Smyhal)

За словами прем'єр-міністра, закон передбачає: 

  • отримання САП статусу юридичної особи публічного права; 
  • окреслення повноважень керівника САП із статусом заступника генерального прокурора; 
  • визначення штату, структури й організації в установі керівником САП; 
  • створення механізму підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів;
  • врегулювання процедури конкурсного відбору прокурорів. 


"Таким чином САП працюватиме ефективніше, а Україна досягне більшого прогресу в подоланні корупції. Незабаром законопроєкт буде зареєстрований в Парламенті", - додав Шмигаль. 

Що таке САП? 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура - є самостійним й незалежним підрозділом Офісу генерального прокурора. Її мета полягає в забезпеченні прозорих досудових розслідувань, які проводить Національне бюро України. 

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