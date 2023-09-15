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Правительство одобрило закон об усилении самостоятельности САП: что он предусматривает

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство приняло законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что поможет добиться большего прогресса в преодолении коррупции.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сегодня Правительство одобрило законопроект, который усиливает самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией", - пишет Шмыгаль.

Фото: Правительство одобрило закон об усилении самостоятельности САП: что он предусматривает (t.me/Denys_Smyhal)

По словам премьер-министра, закон предусматривает: 

  • получение САП статуса юридического лица публичного права; 
  • определение полномочий руководителя САП со статусом заместителя генерального прокурора; 
  • определение штата, структуры и организации в учреждении руководителем САП; 
  • создание механизма подотчетности и аудита с участием международных экспертов;
  • урегулирование процедуры конкурсного отбора прокуроров. 

"Таким образом САП будет работать эффективнее, а Украина достигнет большего прогресса в преодолении коррупции. Вскоре законопроект будет зарегистрирован в парламенте", - добавил Шмыгаль. 

Что такое САП? 

Специализированная антикоррупционная прокуратура - является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генерального прокурора. Ее цель заключается в обеспечении прозрачных досудебных расследований, которые проводит Национальное бюро Украины.

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