"Сегодня Правительство одобрило законопроект, который усиливает самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией", - пишет Шмыгаль.

Фото: Правительство одобрило закон об усилении самостоятельности САП: что он предусматривает (t.me/Denys_Smyhal)

По словам премьер-министра, закон предусматривает:

получение САП статуса юридического лица публичного права;

определение полномочий руководителя САП со статусом заместителя генерального прокурора;

определение штата, структуры и организации в учреждении руководителем САП;

создание механизма подотчетности и аудита с участием международных экспертов;

урегулирование процедуры конкурсного отбора прокуроров.

"Таким образом САП будет работать эффективнее, а Украина достигнет большего прогресса в преодолении коррупции. Вскоре законопроект будет зарегистрирован в парламенте", - добавил Шмыгаль.

Что такое САП?

Специализированная антикоррупционная прокуратура - является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генерального прокурора. Ее цель заключается в обеспечении прозрачных досудебных расследований, которые проводит Национальное бюро Украины.