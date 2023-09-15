Правительство приняло законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что поможет добиться большего прогресса в преодолении коррупции.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Сегодня Правительство одобрило законопроект, который усиливает самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией", - пишет Шмыгаль.
Фото: Правительство одобрило закон об усилении самостоятельности САП: что он предусматривает (t.me/Denys_Smyhal)
По словам премьер-министра, закон предусматривает:
"Таким образом САП будет работать эффективнее, а Украина достигнет большего прогресса в преодолении коррупции. Вскоре законопроект будет зарегистрирован в парламенте", - добавил Шмыгаль.
Что такое САП?
Специализированная антикоррупционная прокуратура - является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генерального прокурора. Ее цель заключается в обеспечении прозрачных досудебных расследований, которые проводит Национальное бюро Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.