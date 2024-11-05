Уряд схвалив програму пільгового кредитування підприємств ОПК

Як зазначив прем’єр, кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів.

"Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники", - сказав він.

За його словами, на сьогодні понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини.

"Ми зацікавлені в тому, щоб таких виробників ставало все більше", - додав прем’єр.

Видатки на оборону

Нагадаємо, видатки на оборону складають приблизно половину видатків держаного бюджету України. Зокрема за січень – вересень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,3 трлн грн.

За відритими даними, з них 704 млрд гривень спрямовано на грошове утримання військовослужбовців спрямовано

Ще 195 млрд гривень - для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг.