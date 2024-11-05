Правительство одобрило программу льготного кредитования предприятий ОПК

Как отметил премьер, средства можно будет потратить либо на пополнение оборотного капитала, либо на реализацию инвестиционных проектов.

"Ожидаем, что уже в следующем году объемы производства оружия существенно превысят показатели этого года", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день более 500 оборонных предприятий работают и производят разнообразное оружие: боеприпасы, дроны, пушки, бронемашины.

"Мы заинтересованы в том, чтобы таких производителей становилось все больше", – добавил премьер.

Расходы на оборону

Напомним, расходы на оборону составляют примерно половину расходов бюджета Украины. В частности, за январь – сентябрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 2,3 трлн грн.

По открытым данным, из них 704 млрд гривен направлено на денежное содержание военнослужащих направлено

Еще 195 млрд гривен – для поддержки Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг.