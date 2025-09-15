Уряд схвалив проект держбюджету на 2026 рік: основні показники

У проєкті держбюджету-2026 закладено видатки на 4,8 трлн гривень - це на 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році. Доходи прогнозуються на рівні 2,83 трлн гривень (+18,8% до 2025 року), дефіцит очікується до 18,4% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,08 трлн гривень.

Головним пріоритетом документа залишається сектор безпеки та оборони - на нього передбачено 2,8 трлн гривень (27,2% ВВП). Зокрема, щонайменше 44,3 млрд гривень спрямують на виробництво українських боєприпасів, ракет, ППО, авіаційної та бронетехніки.

Серед інших напрямів:

Освіта - 265,4 млрд гривень: підвищення зарплат учителів на 50% у два етапи, безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів, удвічі більші стипендії для студентів.

- 265,4 млрд гривень: підвищення зарплат учителів на 50% у два етапи, безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів, удвічі більші стипендії для студентів. Охорона здоров’я - 258 млрд гривень: зарплата лікарів зросте до 35 тисяч гривень, розширення програми безкоштовних ліків, запуск програми "Чекап 40+".

- 258 млрд гривень: зарплата лікарів зросте до 35 тисяч гривень, розширення програми безкоштовних ліків, запуск програми "Чекап 40+". Пенсійне забезпечення - понад 1 трлн гривень з індексацією.

- понад 1 трлн гривень з індексацією. Соцсфера - 467,1 млрд гривень: допомога ВПО, програми для дітей, демографічна підтримка.

- 467,1 млрд гривень: допомога ВПО, програми для дітей, демографічна підтримка. Ветеранська політика - 17,9 млрд гривень, включно з житлом і стоматологією.

- 17,9 млрд гривень, включно з житлом і стоматологією. Підтримка бізнесу - 41,5 млрд гривень (програми "5-7-9%", "єОселя", Brave1).

- 41,5 млрд гривень (програми "5-7-9%", "єОселя", Brave1). АПК - 13,1 млрд гривень.

- 13,1 млрд гривень. Культура - 4,7 млрд гривень.

- 4,7 млрд гривень. Публічні інвестиції на відновлення - 45,9 млрд гривень.

Загальні доходи регіонів становитимуть 871,9 млрд гривень, а міжбюджетні трансферти - 289,3 млрд гривень.

Як раніше зазначали в Мінфіні, пріоритетом держбюджету-2026 залишається фінансування сектору безпеки та оборони. Видатки будуть як мінімум на рівні 2025 року.

При цьому попередньо розрахунковий обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів на 2026 рік визначено на рівні показників 2025 року з урахуванням прогнозованого зростання.

Як розповідав глава Мінфіну Сергій Марченко, міністерство передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати 45 млрд доларів. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише 35 млрд доларів.

Як пояснював в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев, йдеться про "дірку" у бюджеті на 10 млрд доларів. За його словами, це поточний розрив, який ще не покрито гарантованим фінансуванням.

Наразі робота над пошуком коштів триває, а остаточні суми стануть зрозумілими згодом. Він нагадав, що попереду перше читання до 20 жовтня і друге - до 20 листопада, тож переговори ще триватимуть.

Також ведуться перемовини з МВФ щодо нової програми. Гетманцев наголосив, що ситуація напружена, але не безвихідна. Він підкреслив, що попри війну жодного разу не затримували пенсії та соціальні виплати, і це, на його думку, велика перемога, яку часто залишають без уваги.