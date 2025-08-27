Кабмін розширив перевірки зруйнованих будинків: хто отримає компенсацію

Населені пункти, які належать до територій можливих бойових дій, зафіксовані в 175 громадах. Загалом нараховано дев'ять областей з такими територіями: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

Це території поблизу лінії фронту, на тимчасово окупованих землях та ті, що межують із кордоном Росії. Повний список доступний на сайті уряду.

У Мінцифри стверджують, що таке рішення дозволить значно більшій кількості українців отримати виплати за державною програмою "єВідновлення".

Нещодавно голова уряду Юлія Свириденко повідомила, що на фінансування програми виділено додаткові 4,8 млрд грн. За ці кошти буде видано житлові сертифікати в межах проєкту "HOME: компенсація за знищене житло", які отримають близько 3 700 родин.

Для фіксації руйнувань комісії при органах місцевого самоврядування та військових адміністраціях будуть використосувати: супутникові знімки, фото та відео від власників, а також матеріали, отримані з дронів.

На основі цих даних комісія складатиме акт обстеження, який потім вноситься до Реєстру пошкодженого й знищеного майна.

Зазначимо, що постанову про дистанційне обстеження житла на територіях активних бойових дій уряд затвердив минулого місяця.