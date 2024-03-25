Уряд розширив перелік ВПО, яким збережуть виплати на проживання

Зокрема, щоб уникнути різночитань, постанова передбачає, що, крім інших, мають право на продовження допомоги такі категорії людей:

особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та родини, в яких такі особи проживають);

діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

Крім того, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше 9 444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, до 6 років;

сім’ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

особи які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

сім’ї пенсіонерів.

Крім того, право на продовження допомоги на додаткові шість місяців також отримали особи, старші за 55 років.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 р. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня.

Також протягом двох місяців після призначення допомоги, ВПО, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості, тобто стати на облік в Центр зайнятості (або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримати допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримати ваучер на навчання тощо).

Скорочення виплат

Нагадаємо, з 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Мінсоцполітики перерахувало кошти компенсації на проживання для внутрішньо перемішених осіб, яким залишили виплати після 1 березня. Гроші в березні отримають 671 тисяча осіб. Ще частина ВПО отримає виплати після подання нових заяв. В цілому станом на 14 березня органи соціального захисту отримали 91,4 тис. заяв. За даними міністерства, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання.