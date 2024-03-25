Кабмин расширил перечень переселенцев, которым сохранят выплаты на проживание

В частности, во избежание разночтений постановление предусматривает, что, помимо прочих, имеют право на продление помощи следующие категории людей:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность (и семьи, в которых проживают такие лица);

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

Кроме того, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье меньше 9444 грн:

лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе

студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

семьи пенсионеров

Кроме того, право на продление пособия на дополнительные шесть месяцев также получили лица старше 55 лет.

Также продлен период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ до 30 апреля 2024 года При этом даже подающие заявления в апреле получат средства с учетом марта.

Также в течение двух месяцев после назначения помощи, ВПЛ, которые не работают и не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью, должны способствовать своей занятости, то есть стать на учет в Центр занятости (или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и приступить к соответствующей деятельности) помощь на получение экономической самостоятельности (микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса) или получить ваучер на обучение и т.д.).

Сокращение выплат

Напомним, с 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для тех лиц, которые потеряли трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Минсоцполитики перечислило средства компенсации на проживание для внутренне перемещенных лиц, которым оставили выплаты после 1 марта. Деньги в марте получат 671 тысяча человек. Еще часть ВПЛ получит выплаты после подачи новых заявлений. В общей сложности по состоянию на 14 марта органы социальной защиты получили 91,4 тыс. заявлений. По данным министерства, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получали помощь на проживание.