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Уряд розширив кредитну програму "5-7-9": на що можна витратити кошти

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu_gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів Україи розширив сферу дії кредитної програми "5-7-9". До неї включать отрмання коштів на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазовихгенераційних установок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під-час засідання уряду.

За його словами, відновлення енергетики та розбудова децентралізованої генерації є основним пріоритетом Уряду.

Зокрема, було скорочено терміни погоджень на приєднання до електромереж та газорозподільчих систем: мінімізовано кількість необхідних документів, скасовано процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля. 

"Сьогодні Уряд приймає постанову, якою розширюємо сферу дії кредитної програми "5-7-9". Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. 
Доступ до ліквідності є ключовою передумовою реалізації таких проектів децентралізації енергосистеми", - заявив Шмигаль.

Також Кабмін та Нацбанк працюють над програмою безвідсоткового кредитування для встановлення домогосподарствами сонячних панелей та вітрових установок. Це дозволить людям не тільки забезпечити себе енергетикою, а й навіть реалізували надлишок електроенергії в загальну мережу.

Відключення світла в Україні

Після атак Росії на ТЕЦ, теплові та гідроелектростанції в Україні виник дефіцит електроенергії. Через це було вирішено вводити графіки відключень світла.

Згодом в "Укренерго" попередили, що в середині літа ситуація в енергосистемі може бути найважчою.

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Відключеня світла