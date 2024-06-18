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Правительство расширило кредитную программу "5-7-9": на что можно потратить средства

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (kmu_gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины расширил сферу действия кредитной программы "5-7-9". В нее включат получение средств на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, восстановление энергетики и развитие децентрализованной генерации является основным приоритетом правительства.

В частности, были сокращены сроки согласований на присоединение к электросетям и газораспределительным системам: минимизировано количество необходимых документов, отменена процедура отвода земли и оценка влияния на окружающую среду.

Сегодня Правительство принимает постановление, которым расширяем сферу действия кредитной программы "5-7-9". Теперь доступные кредиты можно будет получить на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.
Доступ к ликвидности является ключевым условием реализации таких проектов децентрализации энергосистемы", - заявил Шмыгаль.

Также Кабмин и Нацбанк работают над программой беспроцентного кредитования по установке домохозяйствами солнечных панелей и ветровых установок. Это позволит людям не только обеспечить себя энергетикой, но даже реализовали избыток электроэнергии в общую сеть.

Отключение света в Украине

После атак России на ТЭЦ, тепловые и гидроэлектростанции в Украине возник дефицит электроэнергии. Поэтому было решено вводить графики отключений света.

Впоследствии в "Укрэнерго" предупредили, что в середине лета ситуация в энергосистеме может быть самой тяжелой.

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Отключения света