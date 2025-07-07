Уряд розширив "єВідновлення" на територію бойових дій та ТОТ

"єВідновлення"

"єВідновлення" - це державна програма підтримки українців, чиє житло постраждало внаслідок повномасштабної війни. Ініціатива передбачає фінансову допомогу для відновлення пошкоджених квартир або приватних будинків.

В червні відбулась координаційна нарада Кабінету міністрів, у межах якої йшлося, зокрема, про ймовірні зміни в програмі "єВідновлення".

Також РБК-Україна розповідало про те, як до програми "єВідновлення" приєднатися бізнесу.

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