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Правительство расширило "еВідновлення" на территорию боевых действий и ВОТ

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) также сможет претендовать на компенсацию в программе "еВідновлення". Правительство приняло соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.

Согласно решению правительства, государственные комиссии смогут дистанционно обследовать жилье, в частности. на территории активных боевых действий и временно оккупированных территориях (ВОТ).

"Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото- и видеоматериалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Ответственным министерствам дано задание запустить услугу как можно быстрее", - добавил он.

 

"еВідновлення"

"еВідновлення" - это государственная программа поддержки украинцев, чье жилье пострадало в результате полномасштабной войны. Инициатива предусматривает финансовую помощь для восстановления поврежденных квартир или частных домов.

В июне состоялось координационное совещание Кабинета министров, в рамках которого речь шла, в частности, о возможных изменениях в программе "еВідновлення".

Также РБК-Украина рассказывало о том, как к программе "еВідновлення" присоединиться бизнесу.

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Денис Шмыгаль