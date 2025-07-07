Правительство расширило "еВідновлення" на территорию боевых действий и ВОТ

"еВідновлення"

"еВідновлення" - это государственная программа поддержки украинцев, чье жилье пострадало в результате полномасштабной войны. Инициатива предусматривает финансовую помощь для восстановления поврежденных квартир или частных домов.

В июне состоялось координационное совещание Кабинета министров, в рамках которого речь шла, в частности, о возможных изменениях в программе "еВідновлення".

Также РБК-Украина рассказывало о том, как к программе "еВідновлення" присоединиться бизнесу.

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