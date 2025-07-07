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Уряд розширив "єВідновлення" на територію бойових дій та ТОТ

Понеділок 07 липня 2025 14:44
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Уряд розширив "єВідновлення" на територію бойових дій та ТОТ Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) також зможуть претендувати на компенсацію у програмі "єВідновлення". Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

Відповідно до рішення уряду, державні комісії зможуть дистанційно обстежувати житло, зокрема. на території активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

"Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла. Відповідальним міністерствам дано завдання запустити послугу якнайшвидше", - додав він.

"єВідновлення"

"єВідновлення" - це державна програма підтримки українців, чиє житло постраждало внаслідок повномасштабної війни. Ініціатива передбачає фінансову допомогу для відновлення пошкоджених квартир або приватних будинків.

В червні відбулась координаційна нарада Кабінету міністрів, у межах якої йшлося, зокрема, про ймовірні зміни в програмі "єВідновлення".

Також РБК-Україна розповідало про те, як до програми "єВідновлення" приєднатися бізнесу.

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Денис Шмигаль
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