Уряд розширив "єВідновлення" на територію бойових дій та ТОТ

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) також зможуть претендувати на компенсацію у програмі "єВідновлення". Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання .

"Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла. Відповідальним міністерствам дано завдання запустити послугу якнайшвидше", - додав він.

Відповідно до рішення уряду, державні комісії зможуть дистанційно обстежувати житло, зокрема. на території активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

"єВідновлення"

"єВідновлення" - це державна програма підтримки українців, чиє житло постраждало внаслідок повномасштабної війни. Ініціатива передбачає фінансову допомогу для відновлення пошкоджених квартир або приватних будинків.

В червні відбулась координаційна нарада Кабінету міністрів, у межах якої йшлося, зокрема, про ймовірні зміни в програмі "єВідновлення".

Також РБК-Україна розповідало про те, як до програми "єВідновлення" приєднатися бізнесу.

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