Уряд розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці: список

Свириденко повідомила, що першим же пунктом засідання уряду 3 грудня було питання припинення повноважень наглядових рад державних компаній в енергетиці. Прийнято рішення невідкладно припинити повноваження наглядових рад в наступних компаніях:

ТОВ "Оператор ГТС України";

ПАТ "Центренерго";

АТ "Українські розподільні мережі";

АТ "Енергетична компанія України";

АТ "Оператор ринку";

АТ "Українські енергетичні машини".

Другим кроком Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів для наглядових рад та встановив дедлайн для їхнього обрання. Нові члени рад мають бути обраними до кінця грудня.

Також міністру оборони окремо доручили провести те ж саме в оборонних підприємствах, де є наглядові ради. Він повинен буде відзвітувати про стан справ.

"Перезавантаження наглядових рад - важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії", - резюмувала Свириденко.