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Правительство будет просить ЕС отсрочить CBAM для Украины, - Минприроды

Воскресенье 08 июня 2025 16:21
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Правительство будет просить ЕС отсрочить CBAM для Украины, - Минприроды Фото: Кабинет министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина формирует консолидированную правительственную позицию по отсрочке применения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), который с 2026 года предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Минприроды на обращение Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.

Как сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Егор Перелыгин, Министерством энергетики уже подготовлен проект официального обращения к Европейской Комиссии и Секретариату Энергетического Сообщества.

В нем говорится о временном освобождении электроэнергетического комплекса Украины от применения CBAM - в соответствии со статьей 2 и пунктом 7 статьи 30 Регламента СВАМ.

"Учитывая значительное влияние CBAM не только на электроэнергетический комплекс Украины, но и на экономику Украины в целом, вопрос отсрочки применения CBAM к Украине требует обеспечения консолидированной позиции правительства Украины", - отметил Егор Перелыгин.

По его словам, с целью формирования такой позиции Минприроды направило письмо-приглашение ко всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти.

"Минприроды с целью формирования консолидированной позиции по отсрочке применения СВАМ к Украине письмом от 30.05.2025

№ 25/4-17/7576-25 направило приглашение на все заинтересованные центральные органы исполнительной власти для участия в согласительном совещании по формированию консолидированной позиции по отсрочке применения CBAM в Украине, которая состоится 09.06.2025", - сообщил заместитель министра.

После согласования межведомственной позиции правительство наработает дальнейшие шаги для переговоров с Европейской Комиссией, в том числе - представление официального запроса об отсрочке или специального режима применения CBAM для Украины.

Ранее эксперты и отраслевые объединения неоднократно предупреждали, что внедрение CBAM без учета войны в Украине может иметь критические последствия для энергетического сектора и промышленности страны.

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