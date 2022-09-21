Уряд пропонує суттєво спростити держрегулювання бізнесу: основні норми законопроекту

Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроект "Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності". Зміни почнуть діяти з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 8058 .

Документом пропонується утворити спеціальну Комісію, яка повинна схвалити виключний перелік інструментів державного регулювання господарської діяльності у відповідній сфері та план переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру тощо.

Після цього уряд затверджує виключний перелік інструментів державного регулювання господарської діяльності на підставі рішення Комісії.

Проектом закону передбачається:

- встановлення з 1 січня 2023 року на всій території України подвійної вимоги до чинності інструментів державного регулювання: мають бути визначені законами та включені до постанови про виключний перелік;

- з 1 січня 2023 року інструменти державного регулювання господарської діяльності не визначені законами та не включені до виключного переліку вважаються недійсними;

- закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому закону;

З 1 січня 2023 року запровадження нового інструменту державного регулювання господарської діяльності у відповідній сфері здійснюється шляхом включення нового інструменту до виключного переліку з одночасним скасуванням не менше ніж 2 інших інструментів державного регулювання господарської діяльності у такій сфері.