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Уряд пропонує суттєво спростити держрегулювання бізнесу: основні норми законопроекту

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Україна, Середа 21 вересня 2022 09:39
Уряд пропонує суттєво спростити держрегулювання бізнесу: основні норми законопроекту Фото: уряд запропонував лібералізацію ведення бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроект "Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності". Зміни почнуть діяти з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №8058.

Документом пропонується утворити спеціальну Комісію, яка повинна схвалити виключний перелік інструментів державного регулювання господарської діяльності у відповідній сфері та план переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру тощо.

Після цього уряд затверджує виключний перелік інструментів державного регулювання господарської діяльності на підставі рішення Комісії.

Проектом закону передбачається:

  • - встановлення з 1 січня 2023 року на всій території України подвійної вимоги до чинності інструментів державного регулювання: мають бути визначені законами та включені до постанови про виключний перелік;
  • - з 1 січня 2023 року інструменти державного регулювання господарської діяльності не визначені законами та не включені до виключного переліку вважаються недійсними;
  • - закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому закону;

З 1 січня 2023 року запровадження нового інструменту державного регулювання господарської діяльності у відповідній сфері здійснюється шляхом включення нового інструменту до виключного переліку з одночасним скасуванням не менше ніж 2 інших інструментів державного регулювання господарської діяльності у такій сфері.

Нагадаємо, у вересні в Україні відновили ліцензійний контроль над обігом палива, алкоголю та тютюну.

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