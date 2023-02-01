Кабмин предлагает отменить налоговые льготы, введенные с начала войны: детали законопроекта

Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Документ предлагает отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона 8401 .

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет.

Обязательства включают отмену специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков с 1 июля 2023 года.