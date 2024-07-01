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Уряд прогнозує уповільнення росту економіки України та зростання курсу долара

Фото: курс долара зросте до 45 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує уповільнення росту економіки у 2025 році та прискорення у наступні роки. Курс долара зросте на 10% у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верхової Ради Ярослава Железняка в Telegram.

"Основним стримуючим фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України, відновлення яких вимагає значних ресурсів та часу", - йдеться в декларації.

Згідно з оприлюдненим документом, уряд очікує зростання ВВП:

  • у 2025 році на 2,7%,
  • у 2026 році на 7,5%,
  • у 2027 році на 6,2%.

Прогноз зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 4,6% закладений до державного бюджету на цей рік і не змінювався.

Крім того, уряд очікує зростання середнього курсу долара:

  • у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),
  • у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
  • у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

До бюджету на 2024 рік закладений середній курс 40,7 грн/долара та 42,1 грн/долар на грудень.

Також Кабмін прогнозує зростання споживчих цін (грудень до грудня):

  • у 2025 році на 9,5%
  • у 2026 році на 10,4%
  • у 2027 році на 5,9%.

У бюджеті на 2024 рік закладена інфляція 9,7%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2024 та 2025 роки через наслідки російських ударів про енергетичній інфраструктурі. МВФ очікує, що ВВП України зросте у 2024 році на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5%.

Крім того, МВФ оновив негативний сценарій погіршення ситуації в Україні у випадку тривалої та більш інтенсивної війни.

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