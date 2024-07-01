Уряд прогнозує уповільнення росту економіки України та зростання курсу долара

"Основним стримуючим фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України, відновлення яких вимагає значних ресурсів та часу", - йдеться в декларації.

Згідно з оприлюдненим документом, уряд очікує зростання ВВП:

у 2025 році на 2,7%,

у 2026 році на 7,5%,

у 2027 році на 6,2%.

Прогноз зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 4,6% закладений до державного бюджету на цей рік і не змінювався.

Крім того, уряд очікує зростання середнього курсу долара:

у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),

у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

До бюджету на 2024 рік закладений середній курс 40,7 грн/долара та 42,1 грн/долар на грудень.

Також Кабмін прогнозує зростання споживчих цін (грудень до грудня):

у 2025 році на 9,5%

у 2026 році на 10,4%

у 2027 році на 5,9%.

У бюджеті на 2024 рік закладена інфляція 9,7%.