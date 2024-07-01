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Кабмин прогнозирует замедление роста экономики Украины и рост курса доллара

Фото: курс доллара вырастет до 45 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Основным сдерживающим фактором экономического развития является разрушение энергетических мощностей Украины, восстановление которых требует больших ресурсов и времени", - говорится в декларации.

Согласно обнародованному документу, правительство ожидает рост ВВП:

  • в 2025 году на 2,7%,
  • в 2026 году на 7,5%,
  • в 2027 году на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не менялся.

Кроме того, правительство ожидает роста среднего курса доллара:

  • в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),
  • в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),
  • в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 на декабрь).

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

Также Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю):

  • в 2025 году на 9,5%
  • в 2026 году на 10,4%
  • в 2027 году – на 5,9%.

В бюджете на 2024 год заложена инфляция в 9,7%.

 

Напомним, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2024 и 2025 годы из-за последствий российских ударов об энергетической инфраструктуре. МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 год ухудшился до 5%.

Кроме того, МВФ обновил негативный сценарий ухудшения ситуации в Украине в случае продолжительной и более интенсивной войны.

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