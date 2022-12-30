Кабмин продлил запрет на экспорт соли, угля, газа, дров и золота из Украины

Кабинет министров утвердил перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 декабря 2022 г. №1466 .

Согласно документу, нулевые квоты установлены на такие товары. Соль, пригодная для потребления людьми

Уголь каменный, антрацит; брикеты

Топливо жидкое (мазут)

Газ природный украинского происхождения

Древесина топливная

Серебро

Золото

Отходы или лом драгоценных металлов В то же время квота на коксующиеся угли (только марки "К") установлена на уровне 600 тысяч тонн.