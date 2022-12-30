Кабмин продлил запрет на экспорт соли, угля, газа, дров и золота из Украины
Фото: Кабмин установил запрет на экспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров утвердил перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2023 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 декабря 2022 г. №1466 .
Согласно документу, нулевые квоты установлены на такие товары.
- Соль, пригодная для потребления людьми
- Уголь каменный, антрацит; брикеты
- Топливо жидкое (мазут)
- Газ природный украинского происхождения
- Древесина топливная
- Серебро
- Золото
- Отходы или лом драгоценных металлов
В то же время квота на коксующиеся угли (только марки "К") установлена на уровне 600 тысяч тонн.
Напомним, 25 ноября Кабмин ввел запрет на экспорт топливной древесины , чтобы обеспечить этим энергетическим ресурсом украинцев.