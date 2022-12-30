ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин продлил запрет на экспорт соли, угля, газа, дров и золота из Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 30 декабря 2022 15:23
Кабмин продлил запрет на экспорт соли, угля, газа, дров и золота из Украины Фото: Кабмин установил запрет на экспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 декабря 2022 г. №1466 .

Согласно документу, нулевые квоты установлены на такие товары.

  • Соль, пригодная для потребления людьми
  • Уголь каменный, антрацит; брикеты
  • Топливо жидкое (мазут)
  • Газ природный украинского происхождения
  • Древесина топливная
  • Серебро
  • Золото
  • Отходы или лом драгоценных металлов

В то же время квота на коксующиеся угли (только марки "К") установлена на уровне 600 тысяч тонн.

Напомним, 25 ноября Кабмин ввел запрет на экспорт топливной древесины , чтобы обеспечить этим энергетическим ресурсом украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уголовное дело
NEWS
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок