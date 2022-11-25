Кабмін ввів заборону на експорт паливної деревини

Уряд сьогодні, 25 листопада, ввів заборону на експорт паливної деревини, щоб забезпечити цим енергетичним ресурсом українців.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на засіданні Кабінету міністрів.

"Сьогодні уряд також приймає важливе рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже у багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина зараз основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - заявив прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, що українцям радять звертатися до Служби безпеки України у разі виникнення проблем на митниці із ввезенням генераторів.

Нагадаємо, 16 листопада Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

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