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Кабмін ввів заборону на експорт паливної деревини

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 17:22
Кабмін ввів заборону на експорт паливної деревини Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд сьогодні, 25 листопада, ввів заборону на експорт паливної деревини, щоб забезпечити цим енергетичним ресурсом українців.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на засіданні Кабінету міністрів.

"Сьогодні уряд також приймає важливе рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже у багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина зараз основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - заявив прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, що українцям радять звертатися до Служби безпеки України у разі виникнення проблем на митниці із ввезенням генераторів.

Нагадаємо, 16 листопада Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

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