Уряд прискорить приватизацію "Сумихімпрому": Шмигаль пояснив навіщо

Раніше ми писали про те, що Сполучені Штати Америки зацікавлені у тому, щоб американські компанії були партнером української сторони в проектах в сфері видобутку стратегічної сировини, а також, щоб вони увійшли у структуру власності державних компаній України.

В коментарі для РБК-Україна директор консалтингової компанії ExPro Consulting Геннадій Кобаль заявив, що американська сторона може бути зацікавлена отримати частку в державних компаніях, які є прибутковими і потенційно можуть експортувати продукцію на європейський ринок.

Детальніше про перспективи видобутку стратегічних корисних копалин – в матеріалі РБК-Україна.

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