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Уряд прискорить приватизацію "Сумихімпрому": Шмигаль пояснив навіщо

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Приватизація будівельної компанії "Сумихімпром" має бути пришвидшена для того, щоб залучити стратегічних інвесторів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки на Сумщину.

"Доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром" для залучення стратегічних інвесторів й унормувати питання сплати податків на землі сільськогосподарського призначення, де розташовані фортифікаційні споруди", - повідомив Шмигаль.

Приватизація ПАТ "Сумихімпром"

На початку квітня стало відомо, що Фонд держмайна підготувало до приватизації хімічно-промислову та будівельну компанії "Сумихімпром" та "Укрбуд".

Наразі відомо, що 11 червня 2025 року заплановано проведення аукціону з приватизації АТ "Сумихімпром". Cтартова ціна - 1,16 млрд гривень.

Раніше ми писали про те, що Сполучені Штати Америки зацікавлені у тому, щоб американські компанії були партнером української сторони в проектах в сфері видобутку стратегічної сировини, а також, щоб вони увійшли у структуру власності державних компаній України.

В коментарі для РБК-Україна директор консалтингової компанії ExPro Consulting Геннадій Кобаль заявив, що американська сторона може бути зацікавлена отримати частку в державних компаніях, які є прибутковими і потенційно можуть експортувати продукцію на європейський ринок.

Детальніше про перспективи видобутку стратегічних корисних копалин – в матеріалі РБК-Україна.

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Денис ШмигальСумыхимпром