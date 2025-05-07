Правительство ускорит приватизацию "Сумыхимпрома": Шмыгаль объяснил зачем

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы американские компании были партнером украинской стороны в проектах в сфере добычи стратегического сырья, а также, чтобы они вошли в структуру собственности государственных компаний Украины.

В комментарии для РБК-Украина директор консалтинговой компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль заявил, что американская сторона может быть заинтересована получить долю в государственных компаниях, которые являются прибыльными и потенциально могут экспортировать продукцию на европейский рынок.

Подробнее о перспективах добычи стратегических полезных ископаемых - в материале РБК-Украина.

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