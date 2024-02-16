UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд прагне відновити довіру кредиторів до українського бізнесу, - економіст

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Рішення Кабінету міністрів рекомендувати Національному банку дозволити українському бізнесу купувати валюту для розрахунків із західними кредиторами допоможе компаніям уникнути дефолту й поверне довіру партнерів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Сергія Гайдая.

"Логіка тут проста - дати можливість українському бізнесу обслуговувати західні кредити, щоб в першу чергу вони і вся країна могли залучати західне фінансування. Без західного капіталу наше існування зараз, а в подальшому і відбудова, і розвиток - неможливі. А без обслуговування існуючих кредитів, ніхто не дасть нових", - зазначив Гайдай.

Експерти кажуть, що раніше такий механізм був задіяний для державних компаній, які залучали західні кредити. І він показав себе як ефективний.

Далі рішення за Національним банком, керівництво якого  повинно розуміти важливість довіри західних фінансових інституцій до України, переконаний експерт.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес