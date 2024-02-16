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Правительство стремится восстановить доверие кредиторов к украинскому бизнесу, - экономист

Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Решение Кабинета министров рекомендовать Национальному банку разрешить украинскому бизнесу покупать валюту для расчетов с западными кредиторами поможет компаниям избежать дефолта и вернет доверие партнеров к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта Сергея Гайдая.

"Логика здесь проста - дать возможность украинскому бизнесу обслуживать западные кредиты, чтобы в первую очередь они и вся страна могли привлекать западное финансирование. Без западного капитала наше существование сейчас, а в дальнейшем и восстановление, и развитие - невозможны. А без обслуживания существующих кредитов, никто не даст новых", - отметил Гайдай.

Эксперты говорят, что ранее такой механизм был задействован для государственных компаний, привлекавших западные кредиты. И он показал себя эффективным.

Далее решение по Национальному банку, руководство которого должно понимать важность доверия западных финансовых институтов к Украине, убежден эксперт.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

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Бизнес