ua en ru
Пт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд прагне відновити довіру кредиторів до українського бізнесу, - економіст

П'ятниця 16 лютого 2024 18:40
UA EN RU
Уряд прагне відновити довіру кредиторів до українського бізнесу, - економіст Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Рішення Кабінету міністрів рекомендувати Національному банку дозволити українському бізнесу купувати валюту для розрахунків із західними кредиторами допоможе компаніям уникнути дефолту й поверне довіру партнерів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Сергія Гайдая.

"Логіка тут проста - дати можливість українському бізнесу обслуговувати західні кредити, щоб в першу чергу вони і вся країна могли залучати західне фінансування. Без західного капіталу наше існування зараз, а в подальшому і відбудова, і розвиток - неможливі. А без обслуговування існуючих кредитів, ніхто не дасть нових", - зазначив Гайдай.

Експерти кажуть, що раніше такий механізм був задіяний для державних компаній, які залучали західні кредити. І він показав себе як ефективний.

Далі рішення за Національним банком, керівництво якого повинно розуміти важливість довіри західних фінансових інституцій до України, переконаний експерт.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес
NEWS
Навальний помер у виправній колонії Росії
Навальний помер у виправній колонії Росії
DAILY
Деніел Сайзек: Європа має потенціал допомогти Україні, але не замість США
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Деніел Сайзек: Європа має потенціал допомогти Україні, але не замість США