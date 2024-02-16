Уряд прагне відновити довіру кредиторів до українського бізнесу, - економіст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Сергія Гайдая.

"Логіка тут проста - дати можливість українському бізнесу обслуговувати західні кредити, щоб в першу чергу вони і вся країна могли залучати західне фінансування. Без західного капіталу наше існування зараз, а в подальшому і відбудова, і розвиток - неможливі. А без обслуговування існуючих кредитів, ніхто не дасть нових", - зазначив Гайдай.

Експерти кажуть, що раніше такий механізм був задіяний для державних компаній, які залучали західні кредити. І він показав себе як ефективний.

Далі рішення за Національним банком, керівництво якого повинно розуміти важливість довіри західних фінансових інституцій до України, переконаний експерт.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.