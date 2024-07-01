Уряд повідомив, коли можливе фінансування виборів в Україні

"Фінансове забезпечення підготовки та проведення чергових виборів президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні", - йдеться в документі

Нагадаємо, кошти на фінансування виборів в Україні закладаються в державному бюджеті, який ухвалюється Верховною Радою. На 2024 рік ці кошти не передбачені.

Воєнний стан в Україні діє з 22 лютого 2022 року. За цей час закінчилися терміни повноважень президента та Верховної Ради, однак за законодавством, проведення виборів під час воєнного стану неможливе.