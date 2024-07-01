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Уряд повідомив, коли можливе фінансування виборів в Україні

Україна, Понеділок 01 липня 2024 13:55
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Уряд повідомив, коли можливе фінансування виборів в Україні Фото: виборів під час війни в Україні не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що фінансування виборів можливо тільки після скасування воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верхової Ради Ярослава Железняка в Telegram.

"Фінансове забезпечення підготовки та проведення чергових виборів президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні", - йдеться в документі

Нагадаємо, кошти на фінансування виборів в Україні закладаються в державному бюджеті, який ухвалюється Верховною Радою. На 2024 рік ці кошти не передбачені.

Воєнний стан в Україні діє з 22 лютого 2022 року. За цей час закінчилися терміни повноважень президента та Верховної Ради, однак за законодавством, проведення виборів під час воєнного стану неможливе.

Тема виборів активно обговорювалася представниками української влади у 2023 році та майже зникла цього року. Дані опитувань свідчать, що більшість українців проти виборів під час війни та вважають, що президент повинен виконувати свої обов’язки до її закінчення.

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