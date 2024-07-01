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Правительство сообщило, когда возможно финансирование выборов в Украине

Украина, Понедельник 01 июля 2024 13:55
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Правительство сообщило, когда возможно финансирование выборов в Украине Фото: выборов во время войны в Украине не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил, что финансирование выборов возможно только после отмены военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 28 июня 2024 года № 751.

"Финансовое обеспечение подготовки и проведения очередных выборов президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов будет обеспечено после прекращения или отмены военного положения в Украине", - говорится в документе

Напомним, деньги на финансирование выборов в Украине закладываются в государственном бюджете, принимаемом Верховной Радой. На 2024 год эти средства не предусмотрены.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года. За это время истекли сроки полномочий президента и Верховной Рады, однако по законодательству проведение выборов во время военного положения невозможно.

Тема выборов активно обсуждалась представителями украинской власти в 2023 году и почти исчезла в этом году. Данные опросов свидетельствуют, что большинство украинцев против выборов во время войны и считают, что президент должен исполнять свои обязанности до ее окончания.

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