Уряд Японії вперше може очолити жінка: що про неї відомо
Вперше в історії Японії на чолі уряду може стати жінка. Консерваторка Санае Такаїчі перемогла в гонці за лідерство в Ліберально-демократичній партії, попри прогнози на користь конкурента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
64-річна Такаїчі перемогла свого найближчого конкурента Шінджіро Коїдзумі у другому турі голосування - 185 голосів проти 156. Примітно, що її перемога суперечить результатам передвиборчих опитувань, адже більшість з них прогнозувала виграш саме Коїдзумі.
Такаїчі є політичним ветераном, обіймала кілька посад у кабінеті міністрів і була прихильницею економічної політики "абеноміки" покійного Сіндзо Абе. Тепер саме вона замінить прем’єр-міністра Шігеру Ісібу на посаді голови ЛДП.
Виклики для нового лідера
Новий керівник успадковує правлячу партію, яка стикається із геополітичними загрозами та напруженими відносинами з США через мита на важливі експортні галузі та оборонні зобов’язання.
ЛДП, яка керує Японією майже 70 років, втратила більшість у парламенті через коаліцію з партією "Комейто", що змушує Такаїчі шукати підтримку опозиційних сил для ухвалення законів і бюджету.
Щоб офіційно стати прем’єр-міністром, їй потрібна проста більшість голосів у парламенті на сесії 15 жовтня.
Аналітики вважають, що це, ймовірно, вдасться, оскільки ЛДП все ще контролює найбільший блок депутатів.
Якщо Такаїчі все-таки стане прем'єр-міністром, у неї буде менш як два тижні, щоб підготуватися до візиту президента США Дональда Трампа до Японії.
Нагадаємо, ми писали, що незабаром американський президент Дональд Трамп відвідає Малайзію, Японію та Південну Корею.
У малазійській столиці Куала-Лампур Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб обговорити проблему із закупівлями російської нафти.
Ба більше, Трамп може зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю.