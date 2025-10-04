Уряд Японії вперше може очолити жінка: що про неї відомо

Вперше в історії Японії на чолі уряду може стати жінка. Консерваторка Санае Такаїчі перемогла в гонці за лідерство в Ліберально-демократичній партії, попри прогнози на користь конкурента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

64-річна Такаїчі перемогла свого найближчого конкурента Шінджіро Коїдзумі у другому турі голосування - 185 голосів проти 156. Примітно, що її перемога суперечить результатам передвиборчих опитувань, адже більшість з них прогнозувала виграш саме Коїдзумі.

Такаїчі є політичним ветераном, обіймала кілька посад у кабінеті міністрів і була прихильницею економічної політики "абеноміки" покійного Сіндзо Абе. Тепер саме вона замінить прем’єр-міністра Шігеру Ісібу на посаді голови ЛДП.

Виклики для нового лідера

Новий керівник успадковує правлячу партію, яка стикається із геополітичними загрозами та напруженими відносинами з США через мита на важливі експортні галузі та оборонні зобов’язання.

ЛДП, яка керує Японією майже 70 років, втратила більшість у парламенті через коаліцію з партією "Комейто", що змушує Такаїчі шукати підтримку опозиційних сил для ухвалення законів і бюджету.

Щоб офіційно стати прем’єр-міністром, їй потрібна проста більшість голосів у парламенті на сесії 15 жовтня.

Аналітики вважають, що це, ймовірно, вдасться, оскільки ЛДП все ще контролює найбільший блок депутатів.

Якщо Такаїчі все-таки стане прем'єр-міністром, у неї буде менш як два тижні, щоб підготуватися до візиту президента США Дональда Трампа до Японії.