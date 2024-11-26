В Україні спростили сертифікацію операторів розмінування. Тепер в "Дії"

Кабмін спростили процес сертифікації операторів розмінування. Тепер подати заявку можна онлайн через портал "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
26 листопада на засіданні Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про нові заходи для спрощення сертифікації операторів протимінної діяльності.
Уряд ухвалив постанову, яка дозволить подавати заявки на сертифікацію через портал "Дія". Це значно скоротить час і спростить процес для операторів, зацікавлених у проведенні розмінування.
"Держава зацікавлена в тому, щоб операторів протимінної діяльності ставало все більше.Тому Уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації." - заявив прем’єр-міністр.
З початку російського вторгнення вже повернуто у використання 35,5 тис. км² територій. До коаліції з розмінування приєдналися понад 50 країн-партнерів. На сьогодні в Україні працюють 66 сертифікованих операторів у сфері протимінної діяльності.
Ініціатива спрямована на активізацію роботи в напрямку розмінування територій, забезпечення безпеки населення та розвитку постраждалих регіонів.
Нагадаємо,що Кабінет міністрів опублікував новий порядок бронювання від мобілізації. Згідно з ним відстрочки, видані Мінекономіки і через "Дію", втрачають чинність 28 лютого 2025 року.
Крім того, у застосунку "Дія" з’явиться нова опція. За допомогою неї охочі зможуть отримати та продовжити дозволи на володіння зброєю.