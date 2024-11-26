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В Украине упростили сертификацию операторов разминирования. Теперь в "Дії"

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu .gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабмин упростили процесс сертификации операторов разминирования. Теперь подать заявку можно онлайн через портал "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство упрощает сертификацию разминирования через портал "Дия"

26 ноября на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о новых мерах по упрощению сертификации операторов разминирования.

Цифровизация процессов

Правительство утвердило постановление, которое позволит подавать заявки на сертификацию через портал "Дия". Это значительно сократит время и упростит процесс для операторов, заинтересованных в проведении разминирования.

"Государство заинтересовано в том, чтобы операторов разминирования становилось больше. Поэтому правительство принимает постановление о цифровизации подачи заявки в органы сертификации", - отметил премьер-министр.

Результаты и международная поддержка

С начала российского вторжения уже возвращено в использование 35,5 тыс. квадратных км территорий. К коалиции по разминированию присоединились более 50 стран-партнеров. На сегодняшний день в Украине работают 66 сертифицированных операторов в сфере разминирования.

Инициатива направлена на активизацию работы по разминированию территорий, обеспечение безопасности населения и развитие пострадавших регионов.

Напомним,что Кабинет министров опубликовал новый порядок бронирования от мобилизации. Согласно ему отсрочки, выданные Минэкономики и через "Дію", действуют до 28 февраля 2025 года.

Кроме того, в приложении "Дія" появится новая опция. С помощью нее желающие могут получить и продлить разрешения на владение оружием.

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