Уряд планує змінити розмір військового збору та позбавити місцеві бюджету частини доходів

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив пріоритети податкової політики. У бюджеті не вистачає 340 млрд гривень щороку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верхової Ради Ярослава Железняка в Telegram.
"Одним із пріоритетів податкової політики в короткостроковій перспективі стане розширення поточної бази оподаткування, зокрема шляхом змін в оподаткуванні військовим збором, в тому числі перегляд розміру збору, кола його платників, бази та об’єктів оподаткування", - йдеться в документі.
На середньостроковий період вже враховано такі зміни до бюджетного та податкового законодавства в частині зарахування доходів до державного бюджету та їх збільшення:
Також на середньостроковий період враховано такі норми законодавства:
"Водночас для стабільного та безперервного фінансування першочергових потреб у сфері безпеки та оборони держави від збройної агресії необхідним є розроблення додаткового пакета заходів на 2025-2027 роки з огляду на пріоритетні завдання податкової політики на відповідні роки, які б забезпечили державні фінанси ресурсом в обсязі близько 340 млрд. гривень щороку", - йдеться в декларації.
Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що Кабінет міністрів України планує збільшення військового збору (зараз 1,5%), запровадження військового збору для ФОП, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.