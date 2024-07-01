Кабмин планирует изменить размер военного сбора и лишить местные бюджеты части доходов

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил приоритеты налоговой политики. В бюджете не хватает 340 млрд гривен ежегодно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.
"Одним из приоритетов налоговой политики в краткосрочной перспективе станет расширение текущей налогооблагаемой базы, в частности путем изменений в налогообложении военным сбором, в том числе пересмотр размера сбора, круга его плательщиков, базы и объектов налогообложения", - говорится в документе.
На среднесрочный период уже учтены такие изменения в бюджетное и налоговое законодательство в части зачисления доходов в государственный бюджет и их увеличение:
Также на среднесрочный период учтены следующие нормы законодательства:
"В то же время для стабильного и непрерывного финансирования первоочередных потребностей в сфере безопасности и обороны государства от вооруженной агрессии необходима разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы учитывая приоритетные задачи налоговой политики на соответствующие годы, которые обеспечили бы государственные финансы ресурсом в объеме 3 млрд. гривен ежегодно", - говорится в декларации.
Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что Кабинет министров Украины планирует увеличение военного сбора (сейчас 1,5%), введение военного сбора для ФЛП, для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.