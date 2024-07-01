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Уряд планує змінити розмір військового збору та позбавити місцеві бюджету частини доходів

Україна, Понеділок 01 липня 2024 12:26
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Уряд планує змінити розмір військового збору та позбавити місцеві бюджету частини доходів Фото: розмір військового збору збільшать (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив пріоритети податкової політики. У бюджеті не вистачає 340 млрд гривень щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верхової Ради Ярослава Железняка в Telegram.

"Одним із пріоритетів податкової політики в короткостроковій перспективі стане розширення поточної бази оподаткування, зокрема шляхом змін в оподаткуванні військовим збором, в тому числі перегляд розміру збору, кола його платників, бази та об’єктів оподаткування", - йдеться в документі.

На середньостроковий період вже враховано такі зміни до бюджетного та податкового законодавства в частині зарахування доходів до державного бюджету та їх збільшення:

  • відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%, що тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад за рахунок відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету;
  • спрямування доходів державного дорожнього фонду до загального фонду державного бюджету з поступовим його відновленням у 2025-2027 роках (у 2025 році - 25%, у 2026 році - 50% і у 2027 році - 75%);
  • поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, передбаченого директивами ЄС.

Уряд планує змінити розмір військового збору та позбавити місцеві бюджету частини доходів

Також на середньостроковий період враховано такі норми законодавства:

  • спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 75% на відповідній території України (крім території м. Києва) та у розмірі 40% - на території м. Києва, до спеціального фонду державного бюджету;
  • поквартальне нарахування та сплата податку на прибуток банків за ставкою 25%.

"Водночас для стабільного та безперервного фінансування першочергових потреб у сфері безпеки та оборони держави від збройної агресії необхідним є розроблення додаткового пакета заходів на 2025-2027 роки з огляду на пріоритетні завдання податкової політики на відповідні роки, які б забезпечили державні фінанси ресурсом в обсязі близько 340 млрд. гривень щороку", - йдеться в декларації.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що Кабінет міністрів України планує збільшення військового збору (зараз 1,5%), запровадження військового збору для ФОП, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

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